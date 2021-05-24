التحالف العربي يعلن إحباط هجوم عدائي بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، إحباط ما وصفه بأنه ”هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر“.
وأكد التحالف العربي، في بيان له، نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“، على ”استمرار تهديد المليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية“.
وذكر أن ”المليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة“.
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