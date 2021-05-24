“بن درعان”عضواً بلجنة إصلاح ذات البين ببللحمر

الخليج – سعيد ابوجلوي: صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بتعيين محمد بن علي بن درعان الأحمري عضواً بلجنة إصلاح ذات البين بمركز بيحان بللحمر…صحيفة الخليج الإلكترونية تهنئ الشيخ محمد ابن درعان بهذه المناسبة وتتمنى له دوام التوفيق

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