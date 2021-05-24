زلزال بقوة 2.9 درجة يضرب بحر عمان

ضرب زلزال بقوة 2.9 على مقياس ريختر بحر عمان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

وأفاد مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس، على صفحته الرسمية على "تويتر"، بوقوع زلزال بقوة 2.9 درجة على مقياس ريختر في بحر عمان، وذلك في تمام الساعة 4:54 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كليومترات، وعلى بعد 19 كيلومترا عن ولاية دبا، دون تقديم مزيد من التفاصيل.