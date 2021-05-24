40 طنا من المساعدات الاغاثية والطبية الكويتية تصل قطاع غزة اليوم

قال رئيس وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي يوسف المعراج، إن 40 طنا من المساعدات الإغاثية والطبية في طريقها إلى قطاع غزة اليوم الاثنين.

وأضاف المعراج في تصريح صحفى، أن المساعدات ستتوجه اليوم من القاهرة إلى العريش ومن ثم سيتم إعطاء جزء منها لمستشفى العريش الميداني، والذي تم نقل جرحى قطاع غزة إليه في الأيام الماضية، منوها إلى أن الجزء الثاني من المساعدات سيتم إدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري والفلسطيني، لتوزيعها إلى المستشفيات في قطاع غزة، وذلك استجابة لمطالبهم الطبية العاجلة.

وأوضح رئيس الوفد الكويتي، أن هناك مساعدات طبية واغاثية ستصل تباعا من الشعب الكويتي إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، حيث تم فتح حملة تبرعات منذ اسبوع بالكويت ولاقت استجابة كبيرة حتى اللحظة، وما زالت التبرعات تنهال إلى حساب الهلال الأحمر الكويتي البنكي، لإرسال المساعدات العاجلة الطبية والإنسانية تباعا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وشكر وزارات الخارجية والصحة والدفاع بالكويت التي سهلت شحن تلك المساعدات إلى جمهورية مصر العربية، وإلى الهلال الأحمر المصري الذي يقوم بدور كبير في تسهيل المهمة ودخول قطاع غزة.