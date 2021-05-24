أبو مويس يشكر المجلس الأعلى للجامعات المصرية على موقفه الداعم لطلبة فلسطين

شكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، المجلس الأعلى للجامعات في جمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي قرّر، خلال اجتماعه الدوري برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار، إعفاء الطلبة الفلسطينيين الوافدين من قطاع غزة للدراسة في الجامعات الحكومية المصرية من القسط الثاني للمصروفات الجامعية من العام الجامعي الحالي.

وثمّن أبو مويس دعم المجلس لمؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة بكافة الاحتياجات من أعضاء هيئة التدريس والتجهيزات اللازمة، وتقديم كافة أشكال الدعم في المجال التعليمي والبحثي للجانب الفلسطيني، والتيسيرات والدعم للطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجامعات المصرية.

وقال إن هذا الدعم، الذي سيسهم في مساعدة الطلبة الفلسطينيين خاصةً من قطاع غزة؛ يؤكد أصالة جمهورية مصر الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعباً، مشدداً على العلاقة الأخوية الأصيلة التاريخية التي تجمع بين الشعبين الفلسطيني والمصري، مثمناً دور مصر الداعم دائماً لفلسطين وحقوق شعبها.