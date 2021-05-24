شكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، المجلس الأعلى للجامعات في جمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي قرّر، خلال اجتماعه الدوري برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار، إعفاء الطلبة الفلسطينيين الوافدين من قطاع غزة للدراسة في الجامعات الحكومية المصرية من القسط الثاني للمصروفات الجامعية من العام الجامعي الحالي.
وثمّن أبو مويس دعم المجلس لمؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة بكافة الاحتياجات من أعضاء هيئة التدريس والتجهيزات اللازمة، وتقديم كافة أشكال الدعم في المجال التعليمي والبحثي للجانب الفلسطيني، والتيسيرات والدعم للطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجامعات المصرية.
وقال إن هذا الدعم، الذي سيسهم في مساعدة الطلبة الفلسطينيين خاصةً من قطاع غزة؛ يؤكد أصالة جمهورية مصر الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعباً، مشدداً على العلاقة الأخوية الأصيلة التاريخية التي تجمع بين الشعبين الفلسطيني والمصري، مثمناً دور مصر الداعم دائماً لفلسطين وحقوق شعبها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبو مويس يشكر المجلس الأعلى للجامعات المصرية على موقفه الداعم لطلبة فلسطين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.