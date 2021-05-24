قرقاش: الإمارات تؤمن بدور مصر المركزي في قضايا المنطقة

قال الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، اليوم، الإثنين، إن الإمارات تؤمن بمركزية الدور المصري في قضايا المنطقة.

وكتب قرقاش عبر صفحته الرسمية عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر: اتصال الشيخ محمد بـن زايد مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتعبيره عن دعم الإمارات للجهود المصرية نحو وقف اطلاق النار في غزة، وحقن دماء المدنيين يمثل توجه الامارات العقلاني.

وأضاف: وإيمان الإمارات بمركزية الدور المصري في قضايا المنطقة، مقاصد الإمارات الواقعية والحكيمة تصب في مصلحة دول المنطقة وشعوبها.