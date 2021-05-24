البرلمان العربي يدين محاولة هجوم حوثي بذورق مفخخ جنوب البحرالأحمر

أدان البرلمان العربي عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ قامت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية بجنوب البحر الأحمر، والتي نجحت قوات تحالف دعم الشرعية في إحباطها والتصدي لها بنجاح .

وحذر البرلمان العربي، من استمرار تهديد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية في البحر الأحمر باعتباره واحدا من أهم الممرات المائية في العالم، باستخدام الزوارق المفخخة، واصفاً تلك الممارسات التي تعد تحد سافرا للمواثيق والقوانين الدولية بأنه “عمل إرهابي جبان” يمثل تهديدا خطيرا لحركة التجارة والأمن والسلم الدوليين .

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، لاتخاذ موقف حازم لردع هذه الممارسات الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والعالم والتي تقف ورائها إيران وتلعب دورا أساسيا في هذه المحاولات بتزويدها جماعة الحوثي بالأسلحة والصواريخ، والتي تشكل خطورة على الأمن البحري المحلي والعالمي التي يتولى التخطيط لها النظام الإيراني لتهديد خطوط الملاحة الدولية .

وأشاد البرلمان العربي، بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ونجاحها بتصديها واحباطها لكل الهجمات الإرهابية التي يشنها الإرهاب الحوثي سواء في البر أو البحر.