الخارجية الفلسطينية تطالب بالتعامل بجدية مع دعوات المنظمات الإرهابية هدم الاقصى

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، الدعوات التي أطلقتها جماعات الهيكل المزعوم باسم “هيئة منظمات المعبد”، والتي عبرت فيها عن ترحيبها باستئناف ما اسمته (عمليات الصعود) أي الاقتحامات واستباحة المسجد الاقصى المبارك، والتي طالبت فيها أيضا بنقل الوصاية على المسجد الأقصى المبارك إلى وزارة الأديان اليهودية ودعت بشكل علني ومباشر لهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم مكانه.

وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن دعوات تلك المنظمات ونتائجها وعن اعتداءاتها الاستفزازية ضد القدس ومقدساتها ومواطنيها.

وقالت الخارجية الفلسطيية في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إن هذه المنظمات تعمل بشكل دائم على حشد اوسع مشاركة من الجمهور الإسرائيلي في اقتحامات المسجد الأقصى وتمارس أبشع أشكال التحريض لهدمه، وتحت شعارات شكلها الظاهر ديني وجوهرها الحقيقي استعماري توسعي. هذا وسط تصعيد وتيرة الاقتحامات كما حصل بالأمس، بشكل ترافق مع اقتحامات شرطة الاحتلال وقادتها وإقدام قوات الاحتلال على شن حملة اعتقالات للمصلين والحراس ومهندسي وعمال لجنة الإعمار، وإبعاد أعداد منهم عن المسجد الأقصى المبارك.

وطالبت خارجية فلسطين، العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي التعامل مع تلك الدعوات بمنتهى الجدية والخطورة، خاصة أن ما يتعرض له المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح وسلوان وأحياء القدس وبلدتها القديمة يأتي وفقا لتلك المنظمات جزءا من ما تسميه “حرب السيادة” على القدس في محاولة لحسم مستقبل المدينة المقدسة من جانب واحد ولصالح الاحتلال، وبما يؤدي إلى قطع الطريق على أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.

واعتبرت أن استفزازات مجموعات المستوطنين الإرهابية في القدس تهدد بتقويض الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار، وتؤدي إلى ترك الأبواب مفتوحة أمام مزيد من التصعيد والتوترات في الأوضاع إن لم تكن محاولة لشرعنة الحرب الدينية وجر المنطقة إلى مربعات الصراع الديني بهدف إخفاء الطابع السياسي للصراع.