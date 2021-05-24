إحباط هجوم عدائي وشيك بزورق حوثي مفخخ في جنوب البحر الأحمر

أعلنت قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” اليوم الاثنين عن إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية بجنوب البحر الأحمر. وأشار التحالف إلى أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران مستمرة في تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجاره العالمية”، منوهاً إلى أن الميليشيات الحوثية تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلةً لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة.

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