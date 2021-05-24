خادم الحرمين الشريفين يمنح رئيس الحرس الملكي وشاح الملك عبدالعزيز وعدد من ضباط ومنسوبي رئاسة الحرس الملكي وسام الملك عبدالعزيز

الخليج – ريم العثمان : أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بمنح معالي رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن / سهيل بن صقر المطيري وشاح الملك عبد العزيز من الطبقة الثانية، كما منح -أيده الله-نائب رئيس الحرس الملكي الفريق / أحمد بن صالح الحمدان وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى، وعددًا من ضباط ومنسوبي رئاسة الحرس الملكي وسام الملك عبد العزيز .

وقد رفع رئيس الحرس الملكي شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على هذا التشريف وسيكون هذا التكريم مصدر فخر واعتزاز وحافز لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين والمليك والوطن وتكريمًا لمنسوبي رئاسة الحرس الملكي .

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