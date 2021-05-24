أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، النار على شاب في مدينة القدس المحتلة وإصابته بجروح، بذريعة تنفيذه عملية “طعن”.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن جندي إسرائيلي أصيب بجراح جراء تعرضه للطعن على يد شاب فلسطيني تم تحييده.
وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار على المواطين الفلسطنييين على الحواجز الإسرائيلية حيث استشهد العشرات من النساء والأطفال والشبان على هذه الحواجز في عمليات إعدام ميدانية للمواطنين الفلسطنيين.
وكانت آخر عملية إعدام ميداني تمت لشابة فلسطينية قبل حوالي أسبوع ،على مدخل مستوطنة “كريات اربعة” في مدينة الخليل المحتلة، جنوب الضفة الغربية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على شاب فلسطيني في القدس بزعم تنفيذ... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.