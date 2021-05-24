قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على شاب فلسطيني في القدس بزعم تنفيذ...

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، النار على شاب في مدينة القدس المحتلة وإصابته بجروح، بذريعة تنفيذه عملية “طعن”.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن جندي إسرائيلي أصيب بجراح جراء تعرضه للطعن على يد شاب فلسطيني تم تحييده.

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار على المواطين الفلسطنييين على الحواجز الإسرائيلية حيث استشهد العشرات من النساء والأطفال والشبان على هذه الحواجز في عمليات إعدام ميدانية للمواطنين الفلسطنيين.

وكانت آخر عملية إعدام ميداني تمت لشابة فلسطينية قبل حوالي أسبوع ،على مدخل مستوطنة “كريات اربعة” في مدينة الخليل المحتلة، جنوب الضفة الغربية.