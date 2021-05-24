سفير المملكة لدى مصر يكرم مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، مأدبة عشاء للسفراء والمندوبين العرب، تكريماً لمندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن الجمعة. وجرى خلال الحفل تبادل الأحاديث الودية.

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