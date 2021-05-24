حصيلة وفيات كورونا في الهند تتجاوز 300 ألف

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الخليج – واس: أعلنت نيودلهي اليوم أنّ جائحة كوفيد-19 حصدت في الهند أرواح أكثر من 300 ألف شخص، لتصبح بذلك ثالث بلد في العالم، بعد الولايات المتّحدة والبرازيل، تتخطّى فيه حصيلة ضحايا الجائحة هذه العتبة.
وقالت وزارة الصحّة الهندية إنّ عدد الوفيات الناجمة عن كورونا ارتفع إلى 303,720 شخصاً، ما يعني أنّ أكثر من 50 ألف شخص لقوا حتفهم من جرّاء الفيروس في غضون أسبوعين فحسب، في حين ارتفع إجمالي عدد الذين أصيبوا بالفيروس في ثاني أكبر في العالم من حيث عدد السكّان إلى 26.7 مليون شخص.
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