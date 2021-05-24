مستجدات “كورونا”.. تسجيل 15 وفاة و1157 إصابة جديدة وشفاء 987 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الإثنين) تسجيل 1157 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 7264 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 987 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 425677 حالة، لافتة إلى أن هناك 9130 حالة نشطة حالياً، من بينها 1334 حالة حرجة.