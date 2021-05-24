استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في القدس

الخليج – واس: استشهد شاب فلسطيني اليوم متأثرًا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس بأن قوات الاحتلال أطلقت عدة طلقات نارية صوب الشاب قرب التلة الفرنسية، وأصابته بجروح خطيرة، مما أدى إلى استشهاده مباشرة.

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