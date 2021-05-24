الإمارات تدين وتستنكر محاولة ميليشيا الحوثي تنفيذ هجوم بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر

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الخليج – واس: أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تنفيذ هجوم من خلال زورق مفخخ جنوب البحر الأحمر، اعترضته قوات التحالف.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.
وشددت الوزارة على أن دولة الإمارات تعدّ هذا الاعتداء دليلا جديدا على سعي الميليشيا الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجددت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية تجاه هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها وأمن الملاحة والتجارة العالمية.
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