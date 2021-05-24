السلام الافريقية : رئيسة المجلس الانمائي العربي للمرأة والاعمال ناشره لثقافة السلام والتسامح

اشادت منظمة حركة السلام في القارة الافريقية برئيسة المجلس الانمائي العربي للمرأة والاعمال الدكتورة إيمان عفيف حمدان وبدورها في نشر ثقافة السلام والتسامح وتقارب الشعوب .

وعبر الدكتور الحسن أحمد فال الرئيس المؤسس لحركة السلام في القارة الأفريقية عن تهنئته الخاصة للدكتورة الشهيرة بايمان غصين واعتبرها مفخرة للمرأة في الوطن العربي.

وقال ان المنظمة منحت شهادة الدكتورا الفخرية الدكتوره ايمان تقديرا لمجهوداتها الجبارة في خدمة الانسانية ونشاطها الدؤوب وتكريسه في البناء والنماء للمرأة العربية في مختلف المجالات وبعد تزكيتها من الاعلامي المغربي محمد سعيد المجاهد.

واثنى فال بالاعمال التي قدمتها السفيرة اادكتور إيمان ودورها في تلميع صورة المرأة العربية والإفريقية وللمجتمع المدني وللإنسانية .

وتعتبر الدكتورة التي تشتهر باسم ( ايمان غصين) من الشخصيات النسائية العربية التي تولي العمل الانساني اهتمام خاص باعتبارها اكاديمية حاصلة على شهادة الماجستير في اداره الاعمال-تخصص ادارة المؤسسات الاقتصادية منذ عام ٢٠١٢من مركز الدراسات الاقتصادية والاداريه بجامعه بني سويف عام ٢٠١٤م.

وهي ناشطه في شؤون المرأة العربية منذ عام ٢٠٠٥ م ومنحت العديد من المسميات والالقاب من بينها سفيرة الانماء والاعمال في الوطن العربي وسفيرة المرأة للتنمية والتعاون الدولي وسفيرة النوايا الحسنة بالعالم “المنظمة العالمية للسلام والدبلوماسية.

وتشغل الدكتوره ايمان غصين عدة مناصب اهمها الامين العام لجائزة الانماء والاعمال وصاحبة موقع أنباء المرأة العربية وعضو غرفه الصناعة والتجارة الالمانية العربية منذ عام 2009م واستشارية دولية.

ويذكر ان الدكتورة ايمان حاصلة على شهادة في الاعلام من اكاديمية كامبردج البريطانية وتعمل مستشار عام للتدريب والتعليم والتوجيه في الاكاديمية البريطاتية الدولية وفنون الاتصال في مصر وهي عضو في مجلس سيدات أعمال الإمارات من عام ٢٠٠٧الى عام ٢٠١٣م ومدير موقع الحلم العربي “مصر- مكتب لبنان

ومدير مكتب لبنان وكاله انباء اسيا “مصر

وقامت الدكتورة ايمان بصفتها رئيس لمجلس الانمائي العربي للمرأة والاعمال ومقره بيروت – لبنان – بتنظيم مؤتمرات ومعارض وورش تدريبيه وتاهليه وترأست ملتقى اصرار لدعم النساء في الشرق الأوسط ٢٠١٦ م والملتقى الدولي الاول التنمية المستدامة تكوين وتمكين في بيروت ٢٠١٧ م بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤتمر الدولي الثاني التخطيط الاستراتيجي لادارة التنميه بيروت 2018بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية العراقية.

ونظمت العديد من الانشطة والبرامج من بينها الاسبوع الثقافي والسياحي في ٢٠١٨ م في لبنان الذي نظمه المجلس الانمائي العربي للمرأة والاعمال وحفل بصمة قائدة عام 2019 في يوم المرأة العالمي في بيروت بالتعاون مع الشبكة الوطنية للميثاق العالمي الامم المتحدة حيث تم تم تكريم مسيرات العمل وقائدات المسيرة في الوطن العربي وحملة إدعم جيشك إفتخر به لعام ٢٠١٩م وحملة سياحتنا ثقافتنا ٢٠١٨م

وتتمتع الدكتورة ايمان بعضوية اتحاد اعلاميات العرب عام 2017 وعضوية الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية مصر وهي شريك مؤسس واستراتيجي لعدة مؤتمرات تتعلق بالعنف ضد المرأة و لعدة مؤتمرات عربية ودولية في المجال الاقتصادي والثقافي والاجتماعي

وقد وقعت العديد من البروتوكولات مع المؤسسات والمنظمات والاتحادات والاكاديميات والغرف التجارية العربية والدولية في أعمال التطوير والتمكين للمراة والتنمية الاقتصادية والاجتماعيه والثقافية .

وتمتلك الدكتورة ايمان خبرات طويله بحصولها على الدكتوراه الفخرية في الصحة العقلية من الأكاديمية الدولية 2016م وشهادة دكتورا مهنية في التنميه البشريه وماجستير مهني في ادارة الاعمال

وحازت الدكتورة على عدة جوائز في عالم ريادة الاعمال اهمها وسام الزمردة الخضراء من جمعيه فرسان للسلام بالمملكه الهاشمية الاردنيه

والسفير الفخري للمرأة والسلام والتعاون الدولي وسفير النوايا الحسنة لجمعية سفراء النوايا الحسنة في ألمانيا

كما حصلت على الميدالية العالمية للسلام وعدد من الأوسمة والالقاب من المنظمات الدولية والعربية وفلسفتها في الحياة نعمل من اجل بناء الانسان ونعمل من اجل بناء مستقبل المراة العربية.