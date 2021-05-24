فلسطين.. انتشال جثث أربعة شهداء شرق خان يونس

الخليج – واس: انتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف في خان يونس اليوم جثث أربعة شبان فلسطينيين قضوا نحبهم في منطقة الفخاري شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت الطواقم أنه تم نقل جثث الشهداء الأربعة إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس. وبانتشال جثث الشهداء الأربعة ترتفع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة -الذي استمر 11 يومًا- إلى 252 شهيدًا.

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