«الأحوال الجوية»: مطالبة قائد الطائرة التي تقل بعثة ضمك بالهبوط اضطراريا

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أجبرت الأحوال الجوية قائد الطائرة التي تقل بعثة ضمك إلى تغيير مسار الرحلة إلى مدينة الرياض وذلك بعد مضي أكثر من 6 ساعات منذ إقلاع الطائرة من مطار أبها الدولي، وكانت بعثة ضمك في طريقها إلى حفر الباطن إلا أن الأحوال الجوية حالت دون هبوط الطائرة في مطار القيصومة وقضاء .
ونشر الحساب الرسمي لضمك عبر تويتر تغريدة ذكر خلالها:” بسبب الأحوال الجوية في حفر الباطن اضطر قائد الطائرة التي تقل بعثة الفريق الكروي الأول لتغيير مسار الرحلة إلى مدينة الرياض وذلك بعد مضي أكثر من 6 ساعات منذ إقلاع الطائرة من مطار أبها الدولي”.
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