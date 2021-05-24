عمليه لـ”الفيصل” تتكلل بالنجاح

اجرى الشيخ نايف الفيصل مساء اليوم عمليه جراحية للأحبال الصوتية في مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي بالرياض, بفضل الله تكللت بالنجاح, ومازال “الفيصل” على السرير الأبيض, بعد نصيحة الأطباء للملاحظة الطبية والصحية حتى التماثل للشفاء .. ألف سلامات

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