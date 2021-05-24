أمريكا تحذر رعاياها من السفر إلى اليابان

حذرت وزارة الخارجية الأميركية رعاياها من السفر إلى اليابان مستضيفة الألعاب الأولمبية 2020 بسبب الخطر المتزايد لوباء فيروس كورونا، وذلك حسبما أعلنت اليوم الاثنين.

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