التحالف: اكتشاف وتدمير لغم بحري إيراني الصنع زرعته الميليشيا الحوثية جنوب البحر الأحمر

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الإثنين)، اكتشاف وتدمير لغم بحري بجنوب البحر الأحمر زرعته الميليشيات الحوثية.

وأوضحت قوات التحالف في بيان، أن اللغم البحري المكتشف إيراني الصنع من نوع “صدف”، مؤكدة أن زراعة الألغام البحرية بدعم إيراني تهديد خطير للملاحة الدولية والتجارية العالمية.

وكانت قوات التحالف تمكنت صباح اليوم من إحباط هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ نفذته الميليشيات الحوثية الإرهابية جنوب البحر الأحمر.