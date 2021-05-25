مجلس الأمة الكويتي يرفع جلسته للمرة الثانية لعدم حضور الحكومة

رفع رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم جلسة اليوم الثلاثاء، بعد أن أبلغته الحكومة عدم حضورها، بسبب جلوس النواب على مقاعد الحكومة، وذلك بعد أن رفع جلسة أمس بسبب عدم اكتمال النصب القانوني وغياب الحكومة أيضًا.

وقال الغانم، في مؤتمر صحفي: الجلسة العادية المقبلة في 8 يونيو، وسأدعو اليوم إلى جلسة خاصة تعقد يوم الخميس المقبل، وذلك وفقًا لصحيفة “القبس” الكويتية.

وأضاف الغانم : جلسة الخميس الخاصة، تتضمن قسم الدكتور عبيد الوسمي، والبند الثاني مناقشة مكافأة الصفوف الأمامية والقدس والاختبارات الورقية.

وكان النواب خالد العتيبي وعبدالكريم الكندري ومحمد المطير وفارس العتيبي ومبارك الحجرف ومرزوق الخليفة ومساعد العارضي وسعود بوصليب وصالح المطيري ومحمد الراجحي، قد جلسوا على مقاعد الحكومة، قبل بدء جلسة مجلس الأمة.

واجتمع يوم أمس الاثنين 26 نائباً، في ديوان النائب مساعد العارضي، للبحث في موقف بشأن جلسة مجلس الأمة، والمدرج على جدول أعمالها 5 استجوابات، حيث أجمعوا على أنه “لا جلسة إلا بصعود رئيس الحكومة المنصة.