رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات برقية تهنئة إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين.
وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى دولة الدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية.
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