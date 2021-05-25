استشهاد فلسطيني متأثراً بجروحه من خزاعة شرق خان يونس

الخليج – واس: أعلنت مصادر طبية في غزة اليوم عن استشهاد الشاب أسامة أشرف أبو ريدة من سكان بلدة خزاعة شرق خان يونس متأثراً بجروحه الخطيرة التي أصيب بها خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وباستشهاد أسامة أبو ريدة، ترتفع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة الذي استمر 11 يوماً إلى 253 شهيداً.