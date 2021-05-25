استشهاد شاب برصاص قوة خاصة اسرائيلية في حي أم الشرايط بالبيرة

استشهد فجر اليوم الثلاثاء، شاب برصاص قوة خاصة اسرائيلية "مستعربون" في حي أم الشرايط في مدينة البيرة.

وأكد مدير مجمع فلسطين الطبي الدكتور أحمد البيتاوي في حديث لإذاعة صوت فلسطين، وصول جثمان الشهيد أحمد جميل فهد من مخيم الأمعري إلى المجمع.

وأفادت مصادر محلية ، بأن القوة الخاصة أطلقت النار على الشاب فهد وتركته ينزف في الشارع، إلى أن استشهد.

وأعلنت مصادر إسرائيلية، أن قوات خاصة من وحدة اليمام قتلت الشاب فهد خلال محاولة اعتقال مواطنين في المنطقة.