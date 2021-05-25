مطالبة أمين عام الأمم المتحدة بنشر تقرير الأسكوا الذي يدين إسرائيل بجريمة...

خاطبت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة، مبينة أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للقمع الممنهج وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين يقوم على أساس نظام الفصل العنصري.

وطالبت الشبكة في بيان، اليوم الثلاثاء، غوتيريش بضرورة إعادة النظر في سحب تقرير الأسكواالصادر في شهر آذار عام 2017، والذي يؤكد أن دولة الاحتلال الإسرائيلي قد أسست لنظام أبرتهايد يهيمن على الشعب الفلسطيني بأجمعه، وأن الوقائع والأدلة تثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن إسرائيل بسياساتها وممارساتها مذنبة بارتكاب جريمة الفصل العنصري (أبارتايد) كما تعرفها مواد القانون الدولي، وهو الأمر الذي تم تأكيده مؤخراً في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي صدر في نيسان الماضي، حيث بين التقرير بأن ممارسات دولة الاحتلال قد تجاوزت جرائم الفصل العنصري والاضطهاد.

يذكر أنه بضغوط من الولايات المتحدة الأميركية تم سحب تقرير الأسكوا بعد نشره بيومين كونه يدين إسرائيل بجريمة الفصل العنصري، ما أدى في حينه بتقديم ريما خلف الأمينة العامة للأسكوا استقالتها.

ووقع المخاطبة المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، رئيس الشبكة العربية، عصام يونس ممثلاً عن 15 مؤسسة وطنية عربية لحقوق الإنسان، كون الهيئة المستقلة ترأس الشبكة في دورتها الحالية.

وقال المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، إن مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة تأتي في سياق التحركات التي أقرتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في اجتماعها الأخير الذي عقدته خلال فترة العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة، وممارسات الاحتلال القمعية في القدس المحتلة والضفة الغربية وعموم فلسطين، بهدف مناصرة ودعم القضية الفلسطينية على المستوى الدولي والأممي.