نقيب الصحفيين الفلسطينى يطلع وزير الإعلام الأردني على جرائم الاحتلال بحق صحفيينا

أطلع نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، وزير الإعلام الأردني صخر دورين، على جرائم واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الصحفيين الفلسطينيين، من قتل وقصف للمقرات الإعلامية، وإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام تجاههم، وتحطيم معداتهم، والاعتداءات عليهم بالضرب، ومنع حاملي بطاقة النقابة والاتحاد الدولي للصحفيين من حرية الحركة والتنقل داخل القدس.

وقال أبو بكر خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء، في العاصمة عمان، ان النقابة والاتحاد الدولي للصحفيين شرعوا بالإجراءات القانونية للتوجه لمحكمة الجنايات الدولية، لمقاضاة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين ومسؤوليهم، على جرائمهم، بحق الصحفيين الفلسطينيين ووسائل الإعلام.

وثمن وقفة الشعب الأردني وقيادته وإعلامه وصحفييه مع شعبنا، في صموده ونضاله وتصديه للاحتلال، ومساندة المملكة ملكا وحكومة وشعبا له من أجل نيل حقوقه بالحرية والاستقلال.

من ناحيته، أكد دورين عزم وزارة الاعلام الأردنية للقيام بكل جهد ممكن على كل المستويات العربية والدولية، لإدانة هذه الجرائم، والوقوف مع الاعلام الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين .