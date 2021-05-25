“الأرصاد”: دخول الصيف الثلاثاء المقبل.. ودرجات الحرارة قد تلامس 50° في بعض المناطق

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كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الثلاثاء)، عن موعد دخول فصل الصيف في المملكة، وكذلك درجات الحرارة المتوقعة خلاله.
وذكر أن يوم الثلاثاء المقبل سيشهد دخول فصل الصيف أرصادياً على المملكة، مضيفًا أن التوقعات تشير إلى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بمعدلات ما بين 38 درجة مئوية للصغرى إلى 48 درجة مئوية للعظمى.
ونوه المركز بأن التوقعات تشير أيضا إلى أن درجة الحرارة قد تلامس 50 درجة مئوية في بعض مناطق المملكة خلال فصل الصيف.
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