مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع الحملات الطبية لمكافحة العمى في السودان

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الخرطوم أمس مشروع الحملات الطبية لمكافحة العمى في السودان بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية, بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، ورئيس المجلس الاستشاري لوزارة الصحة السودانية اللواء طبيب خالد هاشم، وممثل وزير الصحة الاتحادي وممثل مفوض العون الإنساني، والمدير الإقليمي لمؤسسة البصر الخيرية الدكتور العاص أحمد كامل، والوفد الطبي السعودي المعالج.

وأكد السفير جعفر أن العلاقات السعودية السودانية علاقات أخوية أبدية ثابتة وراسخة وتشهد تطورًا مستمرًا على كل المستويات انطلاقًا من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بينهما، وأن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - الدائمة هي الوقوف بجانب السودان في كل الأوقات والمحن.

وأضاف "أن المملكة عبر إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة جددت التزامها بجهودها الإنسانية والإغاثية وأوفت بمسؤولياتها العالمية مما جعلها في مقدمة الدول المانحة في مواجهة الكوارث الصحية والبيئية والنزاعات، مشيدًا ببرامج المركز في السودان خلال الفترة الماضية وتنفيذه لعدد من المشروعات في المجالات الإنسانية والتنموية والطبية والعلاجية.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوداني الشقيق في مختلف المجالات.