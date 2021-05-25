مركز الملك سلمان للإغاثة وقع اتفاقية لتمويل مشروع كفالة الأيتام والأرامل السوريين...

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية لتمويل مشروع كفالة الأيتام والأرامل السوريين في محافظة إربد بالمملكة الأردنية الهاشمية.

ويهدف المشروع إلى تقديم الكفالة المعيشية الشهرية لـ 134 مستفيداً من الأيتام والأرامل السوريين المقيمين في الأردن لتحسين سبل المعيشة لتلك الأسر وتوفير احتياجاتهم الأساسية، إضافة لتقديم كفالة تعليمية خلال فتره المشروع لمساعدة الأطفال على تلبية متطلباتهم المدرسية اللازمة، وتقديم كسوة العيد لهم لمنحهم مشاعر الفرح والسرور ودمجهم مع المجتمع المضيف.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لتذليل الصعوبات التي تواجه فئة الأيتام والأرامل في الدول المتضررة والفئات الأشد احتياجا.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع السلال الغذائية في جمهورية بنجلاديش، حيث جرى توزيع 500 سلة غذائية استفاد منها 2.500 فرد في مدينة غازيفور، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع 40 ألف سلة غذائية للفئات المحتاجة في بنجلاديش.