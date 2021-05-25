نائب رئيس مالي يعلن إقالة الرئيس باه نداو والوزير الأول مختار وان

أعلن نائب رئيس السلطات الانتقالية في مالي، أسيمي غويتا، اليوم الثلاثاء، "إقالة الرئيس باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان، بدعوى خرق ميثاق المرحلة الانتقالية"، بعد ساعات من الإعلان عن تعديل وزاري.
وأعلن غويتا، في بيان متلفز، أنه أقال الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان "لعدم احترام الميثاق الانتقالي".
وأكد غويتا، الذي قاد المجلس العسكري السابق الذي تم تشكيله بعد الإطاحة بحكم إبراهيم بوبكر كيتا في 2020، أنه "سينظم انتخابات خلال عام 2022، وأن العملية الانتقالية ماضية بمسارها الطبيعي".
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