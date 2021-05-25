وزير العمل الفلسطينى يبحث مع مدير الوكالة الإيطالية تعزيز العمل المشترك مع...

بحث وزير العمل رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال نصري أبو جيش، مع مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في فلسطين جوليملو جوردانو، تعزيز العمل المشترك بين الوكالة وصندوق التشغيل وتنفيذ المزيد من المشاريع المشتركة لصالح الفئات المتضررة من العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وكذلك المتضررين من انتشار جائحة كورونا.

وقال أبو جيش خلال استقباله جوردانو والوفد المرافق له في مقر صندوق التشغيل بمدينة رام الله اليوم الثلاثاء، إن الصندوق يتطلع لتعميق وتعزيز التعاون مع الوكالة الإيطالية في المجال الإنمائي والتشغيلي للتخفيف من ازمة البطالة المتفشية في فلسطين لأسباب متعددة، أبرزها الاحتلال الإسرائيلي وحصاره ومصادرته الدائمة للأراضي وسيطرته على المعابر والموارد الطبيعية، وكذلك عدوانه المتواصل على قطاع غزة.

وأكد أبو جيش في الاجتماع الذي حضره المدير التنفيذي لصندوق التشغيل مهدي حمدان، على الأهمية القصوى للدور الذي تلعبه إيطاليا في دعم القضية الفلسطينية على كل الصعد السياسية والاقتصادية والمعنوية.

من جانبه استعرض حمدان آخر تطورات العمل في برنامج "ستارت اب" فلسطين الممول من قبل الوكالة الإيطالية AICS Gerusalemme، وكذلك مخرجات التعاون المشترك عبر السنوات السابقة.

وأكد حمدان ان المشاريع الإيطالية شكلت نقلة نوعية في عمل الصندوق، فضلاً عن اسهامها في توفير الكثير من فرص العمل وانشاء المشاريع التنموية المختلفة، معرباً عن امله ان تشهد الفترة المقبلة تعزيز هذا العمل عبر تمويل المزيد من المشاريع.

من جانبه، أكد جوردانو، المضي قدما في تعزيز التعاون المشترك مع الصندوق من خلال تدخلات قادمة في القريب العاجل.