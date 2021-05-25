القبض على مواطن استقبل كمية من المواد المخدرة بصبيا بغرض ترويجها

الخليج – واس: صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت – بتوفيق الله – عن القبض على مواطن استقبل كمية من المواد المخدرة بمحافظة صبيا بغرض ترويجها، والقبض عليه، وعثر بحوزته على (292) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر وسلاح ناري و(103) طلقات حية.

وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى فرع النيابة العامة.