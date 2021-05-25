إحالة 9 مواطنين لـ”الداخلية” لقيامهم بجمع تبرعات لحفر آبار خارج المملكة

الخليج – واس: أعلنت وزارة التجارة، اليوم (الثلاثاء)، إحالة 9 مواطنين لوزارة الداخلية، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة؛ وذلك لقيامهم بجمع تبرعات لحفر آبار خارج المملكة.

وأوضحت أن قرار الإحالة جاء بعد أن رصدت الوزارة إنشاء المتهمين مواقع إلكترونية وادعاء نظامية أعمالهم، ونشر أرقام السجلات التجارية للمنشآت التابعة لهم، بزعم أنها مرخصة من “التجارة”.

وأكدت الوزارة أن الجهة المعتمدة والمخولة بالعمل الخيري خارج المملكة هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ونوهت بأنها سبق أن حذرت من التعامل مع أي منشآت تجارية مخالفة تدعو إلى التبرع وجمع الأموال مقابل حفر آبار المياه خارج المملكة، وتزعم أنها مرخصة من الوزارة.