الأردن: استدعاء السفير الإسرائيلي بخصوص احتجاز مواطنَين أردنيين

الخليج – واس: استدعت وزارة الخارجية الأردنية اليوم السفير الإسرائيلي لدى الأردن لنقل رسالة احتجاج شديدة اللهجة بخصوص احتجاز مواطنَين أردنيين في إسرائيل وطريقة تعامل السلطات الإسرائيلية مع الحادثة ومع المواطنَين. وشددت الوزارة في بيان صحفي، على ضرورة السماح للسفارة الأردنية في تل أبيب بزيارتهما بأسرع وقت ممكن والوقوف على وضعهما وتقديم الدعم اللازم لهما وفقا للقوانين الدولية ذات الصلة، مطالبةً السفير بنقل رسالة عاجلة إلى سلطاته للإفراج عنهما. وأكدت ضرورة احترام إسرائيل جميع حقوقهما القانونية والإنسانية ومراعاة الإجراءات السليمة بما يتسق مع المعاهدات ومعايير حقوق الإنسان الدولية، وتحمل مسؤولية سلامتهما.

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