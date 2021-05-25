الخليج – واس: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بالمنطقة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، لقيامه بسرقة مبلغ مالي من مقيم من الجنسية الهندية بعد تعبئة مركبته بالوقود في إحدى المحطات بمدينة الرياض، والهروب من الموقع ودهسه، مما أدى إلى تعرضه لإصابات، وحالته مستقرة – ولله الحمد, وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القبض على شخص قام بسرقة ودهس مقيم بإحدى محطات الوقود بالرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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