«التعليم»: الإعلان عن الترتيبات الأولية للعودة الحضورية

أعلنت وزارة التعليم اليوم الثلاثاء عن الترتيبات الأولية للعودة الحضورية في مؤسسات التعليم العام، والجامعي، والتدريب التقني؛ للعام الدراسي المقبل 1443هـ، وذلك إثر الموافقة السامية على عودة التعليم حضورياً وفق ما تتفق عليه وزارتا الصحة والتعليم.

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