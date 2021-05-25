الخارجية الأمريكية: الاتفاق النووي منع إيران من مواصلة أنشطتها النووية

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أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحافي عقده في القدس الثلاثاء أن “الاتفاق النووي منع إيران من مواصلة أنشطتها النووية”.
وقال إن هناك “توافق أميركي إسرائيلي على رفض امتلاك إيران لسلاح نووي”، مشيرا إلى أن “إيران تقترب من امتلاك السلاح النووي”.
وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى “جولة خامسة من المحادثات في فيينا بشأن نووي إيران” تنعقد الثلاثاء.
وفي الملف الفلسطيني، أكد بلينكن أن “توفير فرصة حقيقية لسكان غزة سيعمل على إضعاف حماس”.
ورحب بلينكن بعد لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، في رام الله بوقف إطلاق النار في غزة ويدعو للبناء عليه، وفقا لـ”العربية”
وقال وزير الخارجية الأميركي إن “الولايات المتحدة ستعمل على حشد التأييد الدولي لإعادة إعمار غزة وستقدم المساهمات اللازمة لذلك”.
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