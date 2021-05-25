إصابة 10 أشخاص مدنيين بانفجار سيارة مفخخة غربي العراق 

أصيب 10 أشخاص مدنيين عراقيين، اليوم الثلاثاء، بانفجار سيارة مفخخة في محافظة الأنبار غربي العراق. وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته وكالة"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن سيارة مفخخة َ نوع "بيك اب" انفجرت حيث كانت مركونة في شارع الأطباء بقضاء حديثة في محافظة الأنبار غربي البلاد، مما أدى إصابة 10 مدنيين بجروح مختلفة".

وأعلن العراق، في ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا الاتحادية)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث العراق.

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