علق الرئيس السوداني السابق عمر البشير، على ما يتردد حول تسليمه للمحكمة الجنائية، مؤكدا أنه لا يخشاها، معتبرا أن "الجنائية أحسن لينا من الظروف الحالية".
كما علق البشير على عودته لارتداء الزي القومي بدلا من البردلوبة، مبينا أنه أكمل فترة الحكم عليه في قضية الأموال الأخيرة.
وبخصوص الحكومة الانتقالية، قال البشير إنها أضاعت الكثير من الفرص والأهداف، مضيفا: "أقوان كثيرة على خط الـ18 أضاعتها، كانت فقط تحتاج لمن يسدد".
وأكد أن الحكومة الآن في وضع أصعب، بعد أن أكلتها "دابة الأرض"، وهي على وشك أن تسقط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمر البشير: لا أخشى المحكمة الجنائية الدولية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.