الرئاسة اللبنانية تنفي ما نسب من كلام لعون على موقع ”أساس ميديا” 

قال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية إن موقع "أساس ميديا" الإلكتروني نشر مقالا نقل فيه كلاما منسوبا إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، مؤكدا أن الكلام المنسوب مختلق من أساسه.

وقال في بيان إنه "كان سبق لصحيفة "الجمهورية" أن نسبت هذا الكلام إليه في عددها الصادر بتاريخ 20 مايو 2011 على أساس أنه ورد في وثائق "​ويكيليكس"​ نقلا عن وزير العدل السابق ​شارل رزق​، في خلال اجتماع ضمه إلى ​السفير الأميركي​ السابق في ​لبنان​ ​جيفري فيلتمان​ العام 2007، تناول فيه كلاما منسوبا الى ​الرئيس عون​ عن الطائفة السنية الكريمة".

وأكد مكتب الإعلام أن "الكلام المنسوب الى رئيس الجمهورية مختلق من أساسه، ولم يصدر عنه مطلقا في أي وقت من الأوقات كما انّه ليس من أدبياته. وما نشر في العام 2011 كان موضع تكذيب في 21/5/2011 اضافة الى ​دعوى قضائية​ رفعت في 26/5/2011 ضد الوزير رزق وناشر الصحيفة ومديرها المسؤول بجرم نشر ​أخبار​ كاذبة، والتحريض على القتل، ومحاولة اثارة النعرات الطائفية والمذهبية، والقدح والذم، والتشهير".

وأشار مكتب الإعلام إلى أن "الوزير السابق رزق وجه في حينه نفيا الى الصحيفة التي نشرت "المحضر" المزعوم، قال فيه ما حرفيته: "لا علم لي بكل هذه الأكاذيب، والسخفاء وحدهم يكترثون ل"ويكيليكس" وأكاذيبها"، ومن المؤسف أن يلجأ موقع "أساس ميديا" الى إعادة تعميم هذه الأكاذيب و​البناء​ عليها في مقال تضمّن جملة افتراءات وأكاذيب إضافية معروفة الأهداف، لا سيما وأن الموقع المذكور دأب منذ فترة على الإساءة إلى موقع رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس عون، من خلال نشر ​مقالات​ تروج لمعطيات من نسج خيال كتابها".