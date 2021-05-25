قالت وزارة الصحة الأردنية إن الأعراض الجانبية الأكثر شيوعا لمطعوم فيروس كورونا تتراوح من طفيفة إلى متوسطة (احمرار مكان الحقن وارتفاع درجة الحرارة وغيرها).
وأوضحت في رد على استفسارات تشغل المجتمع على صفحات التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، أن الأعراض بعد أخذ المطعوم قصيرة المدى، مؤكدة أنه لم تظهر أعراض جانبية على المدى البعيد.
وعند سؤالها "هل يتعارض الكورتيزون مع مطعوم فيروس كورونا؟"، أجابت "يفضّل استشارة الطبيب عن الحالة المرضية التي تعاني منها، وإمكانية حصول المطعوم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة الأردنية تنفي وجود أية أعراض جانبية للتطعيم ضد كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.