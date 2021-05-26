فوز الاتحاد والفتح والاتفاق وتعادل الاهلى مع ابها والنصر مع الوحدة

تعادل الأهلي معه مضيفه أبها بهدفٍ لكٍ منهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز “المحالة” أبها مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ 29 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل للأهلي لاعبه حسين المقهوي (39)، وأدرك معاذ عفانة التعادل لأبها (83).

بهذه النتيجة ارتفع الأهلي برصيده من النقاط إلى 39 في المركز الثامن، فيما ارتفع أبها برصيده من النقاط إلى 35 نقطة في المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري.

وفي الباحه حقق الاتحاد فوزاً مهماً وغالياً على ضيفه العين بهدفٍ دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة” الرديف في جدة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ 29 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل للاتحاد مدافعه المصري أحمد حجازي (30) من الشوط الأول.

وفي مباراة ثانية، حقق الفتح فوزاً مستحقاً على ضيفه القادسية بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء.

سجل للفتح لاعبه ميتشيل فريدي (19) من الشوط الأول، وكريستيان كويفا (58) من الشوط الثاني، والعربي هلال سوداني (69).

بهذه النتيجة ارتفع الفتح برصيده من النقاط إلى 41 نقطة ليرتقي إلى المركز السابع، فيما تجمد رصيد القادسية عند 34 نقطة ليبقى في الثاني عشر

وفي مكة النصر مع مضيفه الوحدة بهدفٍ لكلٍ منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الملك عبدالعزيز “الشرائع” في مكة المكرمة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ 29 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل للوحدة محترفه الأسترالي ديمتري بيتراتوس (45+2)، وأدرك عبدالرزاق حمدالله التعادل للنصر من ضربة جزاء (90).

بهذه النتيجة ارتفع النصر برصيده من النقاط إلى 47 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس، فيما ارتفع الوحدة برصيده من النقاط إلى 32 نقطة ليبقى في المركز الـ 14 في ترتيب الدوري.

وفي مباراة آخرى، حقق الاتفاق فوزاً مهماً وغالياً على ضيفه الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الملك محمد بن فهد في الدمام.

سجل للاتفاق كلاً من مدافعه سعيد الربيعي (14)، والتونسي نعيم سليتي (18)، والمغربي وليد أزارو (50)، سجل للرائد فرنانديز (90).

بهذه النتيجة ارتفع الاتفاق برصيده من النقاط إلى 44 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الرائد عند 35 نقطة ليبقى في المركز العاشر.