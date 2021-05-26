الإمارات.. حضور المناسبات والأنشطة للمطعمين ضد كورونا فقط

قالت الإمارات، إن التطعيمات ضد مرض كوفيد-19 ستكون إلزامية لمن يحضرون جميع الفعاليات اعتبارا من السادس من يونيو/ حزيران، وذلك في الوقت الذي تنفذ فيه البلاد حملة تطعيم تعد واحدة من أسرع الحملات في العالم.

وقالت فريدة الحوسني المتحدثة باسم وزارة الصحة، مساء أمس الثلاثاء، إن الأمر ينطبق على جميع الفعاليات والمعارض والنشاطات والمناسبات بما في ذلك الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية.

وأضافت أنه يجب على الحضور أيضا إبراز نتيجة فحص سلبية لكوفيد-19 خلال مدة أقصاها 48 ساعة قبل موعد المناسبة.

وفي الأسبوع الماضي، قالت دبي إحدى الإمارات السبع في دولة الإمارات إن التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد ضرورية للمشاركة في الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية والأنشطة الترفيهية وحفلات الزفاف على ألا يتجاوز عدد الحاضرين مئة شخص.

وتقول الإمارات إنه تم تطعيم ما يزيد على نسبة 78.11% من إجمالي الفئات المؤهلة وهم الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 16 عاما كما تم تطعيم ما نسبته 84.59% من فئة كبار السن البالغة أعمارهم 60 عاما فما فوق، دون تحديد ما إذا كانوا قد حصلوا على جرعتين أم جرعة واحدة.