مركز الضبط الأمني بسمر يضبط 87 كيلو جراما من مادة الحشيش المخدر

الخليج – واس: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، أن القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز الضبط الأمني بسمر، تمكنت – بفضل الله – من ضبط (87) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر بحوزة مواطن ومقيمة من الجنسية اليمنية في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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