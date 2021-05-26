العسومي يشيد بجهود الإمارات في دعم الاستثمارات العربية

أشاد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، بجهود دولة الإمارات في دعم الاستثمارات العربية.

والتقى العسومي، الدكتور أحمد آل سويدان، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بجامعة الدول العربية، بحضور محمد أحمد اليماحي، نائب رئيس البرلمان العربي.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن تقديره للجهود التي يقوم بها الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري والذي يهدف إلى تعزيز التعاون العربي المشترك اقتصاديا وإحداث قيمة مضافة كبيرة تنعكس على الشعوب العربية بالرخاء والنماء.

وأشاد ببصمات أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الاستثمارات العربية وترسيخها من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينعكس بالتبعية على الاستقرار السياسي للبلدان العربية.

من جانبه، أشاد سويدان بدور البرلمان العربي ونشاطه الملحوظ في ظل رئاسته الجديدة في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك ودوره في تقوية أواصر التعاون العربي المشترك في كافة المجالات وفتح آفاق أرحب مع البرلمانات الإقليمية والدولية والتي تنعكس بالنفع العام على المنطقة العربية.

وأكد أن البرلمان العربي سيظل المظلة العربية الحاضنة للأشقاء التي يعول عليها كثيرا في تعزيز العمل العربي المشترك على كافة الصعد.