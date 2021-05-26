الجمعية الفلكية بجدة: سماء المملكة تشهد يوم الجمعة المقبل اقتران مرئي نادر...

تشهد سماء المملكة والوطن العربي مساء يوم الجمعة المقبل، أقرب اقتران مرئي بين كوكبي الزهرة وعطارد، حيث سيفصل بينهما 0.4 درجة فقط ولن يتكرر بمثل هذه المسافة إلا بعد 12 سنة.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أنه سيحدث اقتران عطارد والزهرة لأنهما سيتشاركان نفس خط الرؤية تقريبًا، لكنهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء، ففي يوم الاقتران يبعد عطارد 94,246,659 كيلو متراً من الأرض، في حين يبعد كوكب الزهرة مسافة 243,844,529 كيلو متراً .

وبين أن الاقتران سيرصد بعد غروب الشمس والانتقال نحو بداية الليل باتجاه الأفق الغربي فوق موقع غروب الشمس ويفضل أن تكون المراقبة من موقع يكون فيه الأفق الغربي مكشوف بالكامل، حيث سيكون الزهرة الكوكب الأكثر إشراقًا، مرئيًا بالعين المجردة بعد حوالي 40 دقيقة إن لم يكن قبل ذلك بعد غروب الشمس وسيتبعه كوكب عطارد .

وقال " سيبقى عطارد والزهرة فوق الأفق لحوالي ساعة وربع بعد غروب الشمس وستحظى المناطق في خطوط العرض الأكثر شمالية بفترة أطول لرؤية الكوكبين، ولكنهما سيتبعان الشمس تحت الأفق بعد فترة وجيزة في خطوط العرض الجنوبية" .

وأشار أبو زاهرة، إلى أن الزهرة وعطارد يمكن رؤيتهما بالعين المجردة وربما قد تكون حاجة لاستخدام المنظار لمشاهدة عطارد بجوار كوكب الزهرة ثالث ألمع جرم سماوي يضيء السماء بعد الشمس والقمر، على التوالي، ففي الوقت الحاضر يزيد لمعان كوكب الزهرة على عطارد ببضع مئات من المرات .

وأشار إلى إمكانية ملاحظة أن عطارد أصبح خافتا الآن مما كان عليه في بداية الشهر مطلع مايو عندما كان قرص عطارد مضاء بأكثر من 80% بضوء الشمس، ولكن نهاية الشهر، سيتقلص الجزء المضيء إلى 10%، مما يجعل عطارد أكثر خفوتًا بنحو 40 مرة الآن مما كان عليه في بداية الشهر الجاري، فيما سيظهر عطارد عبر التلسكوب في طور هلال صغير متناقص إضاءته 12% في الوقت الحالي أما كوكب الزهرة سيكون قرصة في طور الأحدب المتناقص ومضاء بنسبة 95 % بنور الشمس.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أنه بعد يوم الاقتران سيستمر كوكب الزهرة في الارتفاع مبتعدا عن وهج غروب الشمس وسيبقى في سماء المساء لبقية عام 2021م، بينما سيهبط عطارد باتجاه الشمس وسيغادر إلى سماء الفجر في 11 يونيو المقبل، وسيصبح مرئيًا للعين المجردة أواخر يونيو مطلع يوليو 2021م.