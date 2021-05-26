غزة: الهلال الأحمر يتسلم مساعدات إغاثية طبية وإنسانية تونسية

تسلمت اليوم الأربعاء، جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، مساعدات إغاثية إنسانية، مقدمة من الجمهورية التونسية الشقيقة، للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة عقب العدوان الإسرائيلي الأخير.
وأفاد مراسل "وفا"، نقلاً عن الهلال الأحمر الفلسطيني بأن هذه الشحنة من المساعدات التونسية تأتي في إطار التنسيق والتعاون مع الشركاء والجهات الرسمية والمنظمات العالمية، من أجل التخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة.
وأوضح أن المساعدات التونسية قسمت على شحنتين، الأولى التي وصلت حالياً تتضمن أدوية ومعدات ومستلزمات طبية لدعم القطاع الصحي، فيما ستصل الشحنة الثانية خلال أيام، وهي عبارة عن مساعدات إنسانية تتضمن مواد غذائية وإغاثية.
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