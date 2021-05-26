رحب رئيس الوزراء محمد اشتية بتوالي وصول المساعدات الطبية والإغاثية العاجلة إلى أهلنا في قطاع غزة من قبل العديد من الدول الشقيقة والصديقة، ومن المؤسسات المجتمعية والإنسانية، من خلال معبري رفح والكرامة، حيث دخلت أمس عبر معبر رفح قوافل تحمل المساعدات المقدمة من دول تونس والمغرب والكويت واوكرانيا والتي تحتوي على مستلزمات طبية ومواد إغاثية، وتم تسليمها الى الهلال الاحمر الفلسطيني الذي تم تكليفه من قبل مجلس الوزراء لتولي مهمة تلقي المساعدات العينية والنقدية وإيصالها إلى مستحقيها من المتضررين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
كما أعرب رئيس الوزراء عن شكره لجمهورية مصر العربية التي سارعت لتسيير قوافل المساعدات الإغاثية لأهلنا في قطاع غزة وتقديم التسهيلات لتسريع وصول تلك القوافل المقدمة من الأشقاء والأصدقاء إلى المتضررين من العدوان، وكذلك للأزهر الشريف وللإمام الأكبر أحمد الطيب لما قدمه من مساعدات إغاثية ودعم معنوي .
وأعرب رئيس الوزراء عن شكره للأردن الشقيق لما قدمه من مساعدات وتسهيلات لضمان سرعة وصول التبرعات والمواد الإغاثية والمستلزمات الطبية لأهلنا في القطاع عبر القوافل التي تم تسييرها من خلال معبر الكرامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء الفلسطينى يرحب بتوالي وصول قوافل المساعدات من الدول الشقيقة... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.